[Virtuemart] Разработка отдельного модуля

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка124 просмотра

Необходим ряд модулей изменяющий стандартный функционал virtuemart.

В основном они касаются изменений вида отображения и добавления товара.

Необходимы в виде отдельных модулей, которые можно затем без проблем подключить к другому магазину, и чтобы они не слетали при обновлении Virtuemart. Пишите в контактные данные, обсудим.

11 лет назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Выбранный исполнитель

sewen
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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sewen
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад