[Virtuemart] Разработка отдельного модуля

Необходим ряд модулей изменяющий стандартный функционал virtuemart.

В основном они касаются изменений вида отображения и добавления товара.

Необходимы в виде отдельных модулей, которые можно затем без проблем подключить к другому магазину, и чтобы они не слетали при обновлении Virtuemart. Пишите в контактные данные, обсудим.