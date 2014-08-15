Есть сайт объявлений с возможностью импорта объявлений через xml. Нужно написать скрипт или программу для автоматизации подачи объявлений. По сути просто генерировать нужный xml файл с заданными настройками. Подробности в приложенном ТЗ. Инструкции ...
[Virtuemart] Разработка отдельного модуля
Необходим ряд модулей изменяющий стандартный функционал virtuemart.
В основном они касаются изменений вида отображения и добавления товара.
Необходимы в виде отдельных модулей, которые можно затем без проблем подключить к другому магазину, и чтобы они не слетали при обновлении Virtuemart. Пишите в контактные данные, обсудим.
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