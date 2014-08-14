Ошибка при отправке заказа с интернет-магазина

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Закрыт2 заявки175 просмотров

Интернет-магазин на битриксе. При отправке заказа с сайта на почту админу приходит такая ошибка вместо заказа:

Тема: Mail failure - malformed recipient address

A message that you sent contained one or more recipient addresses that were

incorrectly constructed:

order@: domain missing or malformed

This address has been ignored. The other addresses in the message were

syntactically valid and have been passed on for an attempt at delivery.

Нужно исправить

11 лет назад
noahbk
43 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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