В джанго-проекте нужно натянуть готовую верстку на бек с частичной доработкой бека. Учебный сайт. На сайте предусмотрено 3 уровня пользователей с разными возможностями: manager, преподаватель, студент.
Ошибка при отправке заказа с интернет-магазина
Интернет-магазин на битриксе. При отправке заказа с сайта на почту админу приходит такая ошибка вместо заказа:
Тема: Mail failure - malformed recipient address
A message that you sent contained one or more recipient addresses that were
incorrectly constructed:
order@: domain missing or malformed
This address has been ignored. The other addresses in the message were
syntactically valid and have been passed on for an attempt at delivery.
Нужно исправить
Заявки фрилансеров
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