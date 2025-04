Ошибка при отправке заказа с интернет-магазина

Интернет-магазин на битриксе. При отправке заказа с сайта на почту админу приходит такая ошибка вместо заказа:

Тема: Mail failure - malformed recipient address

A message that you sent contained one or more recipient addresses that were

incorrectly constructed:

order@: domain missing or malformed

This address has been ignored. The other addresses in the message were

syntactically valid and have been passed on for an attempt at delivery.

Нужно исправить