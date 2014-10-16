Несколько правок верстки + правки js скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок157 просмотров

сделать правки https://redpen.io/kna32bba9fb949b999 , исходники пришлю архивом исполнителю

работа для того, кто готов сразу же приступить и быстро без задержек всё сделать

JavaScript
11 лет назад
ko1obok
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$8
1 день
Евгений быстро и качественно справился с задачей
Хороший человек. Работаем не первый раз и могу сказать, что Андрей из тех заказчиков, с которыми хочется работать. Легко в общении и это один из главных факторов, влияющих на качество и комфорт сотрудничества.

Заявки фрилансеров

gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад