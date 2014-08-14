Ограничить доступ к CMS для некоторых компов

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Закрыт2 заявки152 просмотра

Есть панель управления с пользователями, нужно чтобы для всех пользователей кроме admin доступ к ней был только с определенных компов. IP у компов нестатичный. Используемые ОС Windows и Mac. Добавить новый комп в доверенные должно быть быстро и легко.

11 лет назад
intellect_ua
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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