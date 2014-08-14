Настроить корзину Битрикс Малый бизнесс

Исполнитель подвел крайне сильно. Запросил баснословную сумму за работу, после того как договорилиь немного скинуть сказал что и тогда по срокам не будет спешить. В итоге кормил два дня обещаниями, на третий день сказал что все к 11 вечера будет готово, пол дня отсутсвовал, написал что ночью сделает... как итог ничего не сделано за три дня работы и запись в скайпе о том что мол он не успевает извините и так далее... Не советую связываться с данным исполнителем, все сроки мне запорол, штраф отклиента я получил и неизвестно чем вообще закончится.