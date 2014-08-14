Настроить корзину Битрикс Малый бизнесс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок208 просмотров

Требуется доработать корзину в Битриксе Малый бизнесс.

Есть верстка всех элементов. Требуется кастомизировать саму корзину (к примеру что-бы способы оплаты выводили не в виде иконок, а просто в виде радиокнопок и так далее).

11 лет назад
gadiy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

sid_sid
Илья 
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Исполнитель подвел крайне сильно. Запросил баснословную сумму за работу, после того как договорилиь немного скинуть сказал что и тогда по срокам не будет спешить. В итоге кормил два дня обещаниями, на третий день сказал что все к 11 вечера будет готово, пол дня отсутсвовал, написал что ночью сделает... как итог ничего не сделано за три дня работы и запись в скайпе о том что мол он не успевает извините и так далее... Не советую связываться с данным исполнителем, все сроки мне запорол, штраф отклиента я получил и неизвестно чем вообще закончится.
yaroslav_temofee
Ярослав 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва(-2)
11 лет назад
$100
4 дня
Работу выполнил неплохо, хоть и с косяками которые потом исправил, но самое главное - без каких либо вопросов и разрешений взял и впихнул в шаблон скрытую ссылку на свой сайт. Это только то что мы заметили! Хотел работать с данным человеком, но видимо оно и к лучшему. Не советую работать тем, у кого сайт продвигался или будет продвигаться, так как если он без предупреждения поставил ссылку вшаблон, то возможно так же поставит ссылку еще в более дремучие дебри битрикса, что приведет к проблемам с продвижением!
Не адекватный человек

Заявки фрилансеров

sid_sid
Илья 
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
yaroslav_temofee
Ярослав 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва(-2)
11 лет назад

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