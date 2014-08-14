Нужно настроить cms

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка167 просмотров

нужен человек со знанием движка engine.

настроить vds и поставить cms.

после выполнения этого задания закажу след изменения в движке.

в чем проблема: не грузит фото и музыку + есть мелкие не исправности.

нужно удалить лишние папки и файлы в корне сайта.

поменять названия в файлах и логотип

11 лет назад
blig
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

prime-x
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Большое спасибо Петру за выполненную работу. Уже достигли хороших результатов и уверен в продолжении сотрудничества в том же духе. Рекомендую его всем, как грамотного и исполнительного специалиста. Его внимательное отношение к проекту достойно всяких похвал - всегда приятно работать с профессионалом своего дела. Ещё раз, огромное спасибо за работу.
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

prime-x
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад