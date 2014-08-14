Нужно настроить cms

нужен человек со знанием движка engine.

настроить vds и поставить cms.

после выполнения этого задания закажу след изменения в движке.

в чем проблема: не грузит фото и музыку + есть мелкие не исправности.

нужно удалить лишние папки и файлы в корне сайта.

поменять названия в файлах и логотип