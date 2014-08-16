Настройка формы заявки на html-сайте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок214 просмотров

Есть лендинг с несколькими формами заявки, которые приходят на почту.

Нужно подключить эти формы к аккаунту на justclick.

Все доступы предоставлю исполнителю.

Указывайте стоимость и сроки выполнения.

HTML
11 лет назад
crystalsound
Ксения 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
12 дней назад

Выбранный исполнитель

Garret_
43 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Ярослав отлично справился с заданием. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую
Спасибо Ксения. С Вами приятно работать.

Заявки фрилансеров

Garret_
43 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад