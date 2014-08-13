Установить блог новостей для ИМ на престашопе

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка133 просмотра

надо установить блог новостей и сделать небольшое изменение для сайта obuv-kupit.ru(presta 1.6):

http://www.prestashop.com/forums/topic/317230-prestashop-blog-module/

Нужно сделать вывод новостей на главной странице, потребуется под кнопкой каталог и выше Отзывов, вот здесь: http://shot.qip.ru/00r0Ld-67WXfIOy0.

Количество-желательно 5-10 новостей, надо чтобы сама страница новостей располагалась внутри, как тут: http://shot.qip.ru/00r0Ld-57WXfIOy5, чтобы после 10 новости была кнопка- все новости и она вела куда то на внутреннюю страницу, где они и будут располагаться.

Цена-500 р.

PrestaShop
11 лет назад
tarakuda
Руслан 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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