Необходимо написать скрипт php для генерации VIN номеров автомобилей. Зная марку, модель, год, страну и т.д. необходимо генерировать VIN номер автомобиля. Т.е. закладываем в скрипт марку, модель, год выпуска и т.д., ...
Установить блог новостей для ИМ на престашопе
надо установить блог новостей и сделать небольшое изменение для сайта obuv-kupit.ru(presta 1.6):
http://www.prestashop.com/forums/topic/317230-prestashop-blog-module/
Нужно сделать вывод новостей на главной странице, потребуется под кнопкой каталог и выше Отзывов, вот здесь: http://shot.qip.ru/00r0Ld-67WXfIOy0.
Количество-желательно 5-10 новостей, надо чтобы сама страница новостей располагалась внутри, как тут: http://shot.qip.ru/00r0Ld-57WXfIOy5, чтобы после 10 новости была кнопка- все новости и она вела куда то на внутреннюю страницу, где они и будут располагаться.
Цена-500 р.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется прикрепить CKEditor к MediaWiki. Доступ к сайту по FTP. Желательно использовать: https://github.com/Mediawiki-wysiwyg/WYSIWYG-CKeditorЗавершен11 лет назад
нужно написать простой скрипт который сможет принимать уникальные значения посетителя и передавать их в get запросе в формуЗавершен11 лет назад
Нужно разобраться с формой «Рассчитать спецификацию» (в верху сайта) , там для загрузки файлов используется компонент main.file.input, который не корректно подключен. Нужно корректно подключить и дописать код, чтобы он записывал параметры загруженных файлов (не менее ...Завершен11 лет назад
- $50
Разработать компонент для 1с-битрекс который будет решать задачу согласно ТЗ. Оплата после демонстрации работы компонента, на вашем сервере. Жду предложения со сроком и ценой. Внимание, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Разработать компонент для 1с-битрекс который будет решать задачу согласно ТЗ. И натянуть на него готовую вёрстку. Оплата после демонстрации работы компонента/раздела, на вашем сервере. Жду ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна помощь в настройке Сайт переехал на VPS сервер и перестали работать некоторые функции: отправка смс mail() не заливаются картинки через FCKeditor не открывается через JV страницы htm интерактивной ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт, на котором меню навигации организованно по типу ВКонтакте, на всех устройствах работает отлично, кроме устройств на андройде. Вот нужно доработать javascript код данного меню, чтобы они работало на всех мобильных устройствах хорошо.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется установить и настроить плеер для сайта сериалов с плейлистом (к примеру, uppod), видео которого будет показываться как на компьютере, так и на устройствах не поддерживающих flash. пишите цену и срокВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад