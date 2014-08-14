"Вернуть" модуль Slideshow_ck

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Завершен5 заявок170 просмотров

Перестал отображаться модуль слайдов. Joomla 2.5, virtuemart.

Линк: ekipstor.ru

Изменения в настройках не производились.

Нужно найти и устранить конфликт. + Желательно описание, что и как сделано.

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Joomla
11 лет назад
syms
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

jobajoom
Алексей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$7
1 день
Очень грамотный и квалифицированный исполнитель. И приятный в общении человек. Благодарен за помощь и рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Быстрая оплата. Рекомендую+

Заявки фрилансеров

jobajoom
Алексей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад