Требуется Django разработчик на проект

Требуется исполнитель на проект.

Задачи:

разработка и переработка функционала

исправление ошибок

Почти все задачи мелкие, но их много и количество постоянно растет. Много времени не потребуют.

Требования:

Опыт разработки приложений на Django

Сайт разработан на Django 1.3. Понимание тонкостей данной версии и отличий от более поздних версий приветствуется.

Знание HTML CSS JS для введения изменений в шаблоны.

Быстрое реагирование при возникновении/обнаружении неполадок на сайте.

С нас:

Своевременная оплата.

Моя помощь в некоторых деталях архитектуры данного проекта.

Подробно пообщаемся после того, как получу ответы на вопросы в прикрепленном файле.

Прошу в личку не писать. Чтобы никого не обижать, никому не отвечаю.

Заранее благодарю всех за интерес, проявленный к нашему проекту.