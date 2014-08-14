Необходимо доработать сниппет. Сниппет отправляет сообщения на почту, прикрепляя данные Whois "посылателя". Недавно доп. данные перестали приходить(исправить) Решить что-то с спамом.
Требуется Django разработчик на проект
Требуется исполнитель на проект.
Задачи:
разработка и переработка функционала
исправление ошибок
Почти все задачи мелкие, но их много и количество постоянно растет. Много времени не потребуют.
Требования:
Опыт разработки приложений на Django
Сайт разработан на Django 1.3. Понимание тонкостей данной версии и отличий от более поздних версий приветствуется.
Знание HTML CSS JS для введения изменений в шаблоны.
Быстрое реагирование при возникновении/обнаружении неполадок на сайте.
С нас:
Своевременная оплата.
Моя помощь в некоторых деталях архитектуры данного проекта.
Подробно пообщаемся после того, как получу ответы на вопросы в прикрепленном файле.
Прошу в личку не писать. Чтобы никого не обижать, никому не отвечаю.
Заранее благодарю всех за интерес, проявленный к нашему проекту.
Заявки фрилансеров
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