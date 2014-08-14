Уменьшить нагрузку на базу данных

У меня проект syndyk.by

Сайт постоянно перегружен из-за того, что не оптимизирована работа с базой. От одного пользователя при перезагрузке страницы идет слишком много запросов в базу и проект грузит сервер на 90-100%

Что нужно сделать?

Оптимизировать движок сайта и саму базу данных, чтобы уменьшилась нагрузка.

Сайт на Zend Framework. Прошлый программист допустил ошибки, которые приводят к сильной нагрузке на базу данных.

При разговоре обсудим цену и доп. вопросы.