1. Сделать функционал галереи так, чтобы при увеличенном размере картинки, были стрелки вправо влево для прокрутки фотографий. (http://gec.kz/node/828 Сейчас фотография открывается одна, ее нужно закрывать, открывать следующую и тд.) 2. Сделать на сайт кнопочку ...
Уменьшить нагрузку на базу данных
У меня проект syndyk.by
Сайт постоянно перегружен из-за того, что не оптимизирована работа с базой. От одного пользователя при перезагрузке страницы идет слишком много запросов в базу и проект грузит сервер на 90-100%
Что нужно сделать?
Оптимизировать движок сайта и саму базу данных, чтобы уменьшилась нагрузка.
Сайт на Zend Framework. Прошлый программист допустил ошибки, которые приводят к сильной нагрузке на базу данных.
При разговоре обсудим цену и доп. вопросы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Вывести меню в шапке сайта. CMS - WordPress. Просьба указывать реальные сроки и стоимость. Наличие скайп. Подробнее в пристегнутом к проекту файле.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добавить блок в оформление заказа и в pdf-счет. Подробное т.з. пристегнуто к проекту. Просьба писать реальные сроки и стоимость. Наличие скайп.Завершен11 лет назад
Есть сайт на самописной CMS. Нужно помочь текущему программисту в подключением приема оплаты через Bitcoin. И сделать автоматические выплаты пользователям на их кошельки Bitcoin. Напрямую или через API – без разницы. C CMS разбираться не ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходим ряд модулей изменяющий стандартный функционал virtuemart. В основном они касаются изменений вида отображения и добавления товара. Необходимы в виде отдельных модулей, которые можно затем без проблем подключить к другому магазину, и ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Требуется натянуть вёрстку интернет-магазина на движок/ http://www.arwshop.ru/. Готовую вёрстку покажу кандидатам. От кандидата требуется: портфолио, ответственность, цена и сроки.Завершен11 лет назад
Интернет-магазин на битриксе. При отправке заказа с сайта на почту админу приходит такая ошибка вместо заказа: Тема: Mail failure - malformed recipient address A message that you sent contained ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Всем привет! Не отправляются сообщения с сайта. Хостер блокирует спам и сообщает о проблемах в разных директориях. Письмо о проблемах см. ниже. https://docs.google.com/document/d/1goaRBcSq5ZvcJo50pwo4DcFHEcMxFiRp0p-C2s3HD2E/edit?usp=sharing ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
сделать правки https://redpen.io/kna32bba9fb949b999 , исходники пришлю архивом исполнителю работа для того, кто готов сразу же приступить и быстро без задержек всё сделатьЗавершен11 лет назад
- $50
Необходимо написать скрипт на PHP, который будет собирать в таблицу данные по просмотрам, хостам, изменению по сравнении с предыдущим периодом (стандартный функционал LI) и позицию рейтинга в каталоге LI для нескольких своих сайтов. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад