Разработка простого скрипта

Необходимо разработать скрипт, функции скрипта:

Пользователь из таблицы users вводит данные в форму, и нажимает кнопку отправить, в ответ он получает статус обрабатывается, данные отправились на N- Страницу, там я выбираю стоит ли активировать или нет, если нажимаю да, то пользователь в ответ получает статус активирован сроком на 5 дней, после 5 дней, статус удаляется и меняется на "проплата окончена". Если он хочет еще, то вводит опять данные и отправляет на N- страницу.