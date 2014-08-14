Разработка простого скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок214 просмотров

Необходимо разработать скрипт, функции скрипта:

Пользователь из таблицы users вводит данные в форму, и нажимает кнопку отправить, в ответ он получает статус обрабатывается, данные отправились на N- Страницу, там я выбираю стоит ли активировать или нет, если нажимаю да, то пользователь в ответ получает статус активирован сроком на 5 дней, после 5 дней, статус удаляется и меняется на "проплата окончена". Если он хочет еще, то вводит опять данные и отправляет на N- страницу.

11 лет назад
RBS-Invest
Андрей 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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