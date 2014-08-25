Создать сайт на Юкоз по существующему дизайну

Есть сайт. www.bengalcy.ru

Висел на юкозе. Здесь размещала заявку на правку ошибок, уговорили на перенос на ворд пресс. Перенесли, переделали дизайн.

Сейчас дизайн нравится, но к ВП так и не смогла привыкнуть - не нравится. Хочу обратно на юкоз, но с существующим сейчас дизайном. Нужно создать новый сайт на юкозовском поддомене (поддомен создан, дам доступ), к которому потом прикреплю сама свой домен и проведу наполнение. Но в структуре сразу надо прописать описания, ключевики и т.п.

От Вас СРАЗУ указание цены и сроков.