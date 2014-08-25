Нужно сделать подмену страницы контактов в зависимости от субдомэйна. Сайт на Wordpress. Есть сайт на Wordpress xxxx.com Создан субдомэйн yyy.xxx.com Нужно: 1) при захождении пользователя на сайт yyy.xxx.com чтобы ...
Создать сайт на Юкоз по существующему дизайну
Есть сайт. www.bengalcy.ru
Висел на юкозе. Здесь размещала заявку на правку ошибок, уговорили на перенос на ворд пресс. Перенесли, переделали дизайн.
Сейчас дизайн нравится, но к ВП так и не смогла привыкнуть - не нравится. Хочу обратно на юкоз, но с существующим сейчас дизайном. Нужно создать новый сайт на юкозовском поддомене (поддомен создан, дам доступ), к которому потом прикреплю сама свой домен и проведу наполнение. Но в структуре сразу надо прописать описания, ключевики и т.п.
От Вас СРАЗУ указание цены и сроков.
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