Создать сайт на Юкоз по существующему дизайну

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Завершен3 заявки163 просмотра

Есть сайт. www.bengalcy.ru

Висел на юкозе. Здесь размещала заявку на правку ошибок, уговорили на перенос на ворд пресс. Перенесли, переделали дизайн.

Сейчас дизайн нравится, но к ВП так и не смогла привыкнуть - не нравится. Хочу обратно на юкоз, но с существующим сейчас дизайном. Нужно создать новый сайт на юкозовском поддомене (поддомен создан, дам доступ), к которому потом прикреплю сама свой домен и проведу наполнение. Но в структуре сразу надо прописать описания, ключевики и т.п.

От Вас СРАЗУ указание цены и сроков.

11 лет назад
SoVa_Co
45 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

bohdan_vasylenko
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$100
10 дней
Хочется увеличить количество звездочек вдвое как минимум:) Очень качественная работа, получилось даже лучше, чем хотела! Очень рекомендую исполнителя!
Анастасия, очень приятно было работать с Вами, надеюсь это наше не последнее сотрудничество. PS: Как заказчика советую очень, четко поставленная задача, оплата очень быстрая (что не может не радовать), приятная в общении. Мои лучшие рекомендации. +++++++

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bohdan_vasylenko
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад