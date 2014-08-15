Нужно разработать скрипт - сплав социальной сети, блога, форума и партнерской программы. - Социальная сеть - упрощенная версия. Без видеоплеера, аудиоплеера и фотоальбомов. Так же без автоматического обновления контента на странице юзера ...
Поставить СКЕditor вместо старого TinyMCE
Здравствуйте.
На самописном движке нужно вместо древнего TinyMCE поставить новую версию СКЕditor (full)
Ожидаю предложений по срокам и цене.
Выбранный исполнитель
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