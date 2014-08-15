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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $5
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $5
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Интернет-магазины
нет отзывов
от $10
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Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $30
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
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Тестирование сайтов
нет отзывов
от $1
нет рейтинга