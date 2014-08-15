Ruslyder

Сергей Иванов Ruslyder

 
31 годРоссия/Екатеринбург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
igor_bcm
Игорь 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Поставить СКЕditor вместо старого TinyMCE
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $5
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $30
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
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