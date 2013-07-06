Копирайтер, контент-менеджер, психолог, маркетолог

В процессе работы над диссертацией поняла, насколько скучна научная речь. Как сковывающе-запутаны эти фразеологизмы, единственной целью которых является: отпугнуть каждого, кто рискнул вникнуть. Тогда я пообещала себе, что обязательно научусь писать "для людей".

С тех пор прошло:

- два с половиной года обещанного труда над собой;

- десятки книг Олди, Траута, Виктора Орлова, Тома Питерса, Макки Роберта, Дмитрия Кота;

- четыре тренинга Юлии Волкодав:

«Курс профессионального копирайтинга»

Тренинг «Заголовки… Тайное искусство»

Углубленный курс «СЕО для копирайтера»

Тренинг «Волшебство продающих текстов»

- усердная подработка на продвижении статьями портала о недвижимости www.sezamka.kiev.ua и сайта строительной компании www.mmbud.com.ua

Перечислю тематики, на которые я предпочитаю писать. А их немало: воспитание детей, детские товары, игры, смешные приколы, педиатрия (поверхностно), беременность;

психология, образование, психотерапия, эзотерика, паранормальное, духовное развитие;

семья, отношение полов, женские вопросы, красота, замужество, стиль, фитнес, ЗОЖ, мода, имидж;

дом, быт, рецепты, рукоделие (схемы вышивок и прочее), интерьеры, домашние животные, мебель, текстиль;

туризм, путешествия, экстрим, спорт, мировые курорты, пассажирские рейсы;

промышленность, описания промтоваров, грузоперевозки, сельское хозяйство, животноводство;

ремонт, дизайн интерьеров, потолки, оконные конструкции, двери, кровля, полы, пр. (дома все своими руками);

бизнес, реклама, маркетинг, объявления, СМИ, раскрутка бренда, продающие статьи для товаров и услуг;

Предоставляю услуги: