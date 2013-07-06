kaplyasveta

Светлана kaplyasveta

 
40 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Копирайтер, контент-менеджер, психолог, маркетолог

В процессе работы над диссертацией поняла, насколько скучна научная речь. Как сковывающе-запутаны эти фразеологизмы, единственной целью которых является: отпугнуть каждого, кто рискнул вникнуть. Тогда я пообещала себе, что обязательно научусь писать "для людей".

С тех пор прошло:

- два с половиной года обещанного труда над собой;

- десятки книг Олди, Траута, Виктора Орлова, Тома Питерса, Макки Роберта, Дмитрия Кота;

- четыре тренинга Юлии Волкодав:

«Курс профессионального копирайтинга»

Тренинг «Заголовки… Тайное искусство»

Углубленный курс «СЕО для копирайтера»

Тренинг «Волшебство продающих текстов»

- усердная подработка на продвижении статьями портала о недвижимости www.sezamka.kiev.ua и сайта строительной компании www.mmbud.com.ua

Перечислю тематики, на которые я предпочитаю писать. А их немало:

  • воспитание детей, детские товары, игры, смешные приколы, педиатрия (поверхностно), беременность;
  • психология, образование, психотерапия, эзотерика, паранормальное, духовное развитие;
  • семья, отношение полов, женские вопросы, красота, замужество, стиль, фитнес, ЗОЖ, мода, имидж;
  • дом, быт, рецепты, рукоделие (схемы вышивок и прочее), интерьеры, домашние животные, мебель, текстиль;
  • туризм, путешествия, экстрим, спорт, мировые курорты, пассажирские рейсы;
  • промышленность, описания промтоваров, грузоперевозки, сельское хозяйство, животноводство;
  • ремонт, дизайн интерьеров, потолки, оконные конструкции, двери, кровля, полы, пр. (дома все своими руками);
  • бизнес, реклама, маркетинг, объявления, СМИ, раскрутка бренда, продающие статьи для товаров и услуг;

Предоставляю услуги:

  • СЕО-продвижение, кампании по наращиванию ТиЦ и PR через miralinks, продвижение ссылками;
  • ИНФО-бизнес, статьи для рассылок; директ-маркетинг.
Портфолио
Отзывы заказчиков
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Поиск и размещение объявлений на досках объявлений
Отличная и качественная работа, индивидуальный подход для нашей темы сайта.
Очень вежливый и ответственный заказчик. Немного строг и контролирует процесс выполнения задания, но общается очень уважительно, дает грамотные ТЗ и терпеливо доносит свои требования. Всегда готов ответить на дополнительные вопросы. Оплату производит в объеме 100% по факту выполнения заказа. Всегда предупреждает, когда именно придет оплата и факты совпадают со словами. Сергей, благодарю за приятное сотрудничество!
Ответный отзыв
Maxglot
Максим 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Рерайтер
С такими людьми как Светлана - приятно как общаться так и сотрудничать. Работа была выполнена на высшем уровне: - тексты составлены красиво, читать их само удовольствие; - соблюдены все пожелания заказчика, списки и заголовки в текстах; - уникальность текстов 100% это для Светланы в порядке вещей; - сроки выполнения соблюдены четко, что не мало важно в нашей работе. От сотрудничества я получил - качественно выполненную работу и множество позитивных эмоций, жду не дождусь когда смогу поработать еще с ней. Всем рекомендую именно Светлану, так как она лучшая из лучших, а таких людей единицы, не тратьте время на других - обращайтесь к профессионалу !
Заказчик - очень ответственный и обязательный, понимающий человек. Всегда готов отвечать на дополнительные вопросы, но это редко понадобится, т.к. ТЗ всегда очень понятные, четкие и грамотные. Оплата сразу и в полном объеме - тем способом, который удобен исполнителю. Работаем около 4 месяцев - и очень довольна. Максим дает обратную связь о качестве работы - всегда найдет за что похвалить. Сотрудничество проходит в приятной доброжелательной атмосфере онлайн-общения, за что Максиму - огромное СПАСИБО! Всем рекомендую Максима Глотова как заказчика.
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#163
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#909