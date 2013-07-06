В процессе работы над диссертацией поняла, насколько скучна научная речь. Как сковывающе-запутаны эти фразеологизмы, единственной целью которых является: отпугнуть каждого, кто рискнул вникнуть. Тогда я пообещала себе, что обязательно научусь писать "для людей".
С тех пор прошло:
- два с половиной года обещанного труда над собой;
- десятки книг Олди, Траута, Виктора Орлова, Тома Питерса, Макки Роберта, Дмитрия Кота;
- четыре тренинга Юлии Волкодав:
«Курс профессионального копирайтинга»
Тренинг «Заголовки… Тайное искусство»
Углубленный курс «СЕО для копирайтера»
Тренинг «Волшебство продающих текстов»
- усердная подработка на продвижении статьями портала о недвижимости www.sezamka.kiev.ua и сайта строительной компании www.mmbud.com.ua
Перечислю тематики, на которые я предпочитаю писать. А их немало:
- воспитание детей, детские товары, игры, смешные приколы, педиатрия (поверхностно), беременность;
- психология, образование, психотерапия, эзотерика, паранормальное, духовное развитие;
- семья, отношение полов, женские вопросы, красота, замужество, стиль, фитнес, ЗОЖ, мода, имидж;
- дом, быт, рецепты, рукоделие (схемы вышивок и прочее), интерьеры, домашние животные, мебель, текстиль;
- туризм, путешествия, экстрим, спорт, мировые курорты, пассажирские рейсы;
- промышленность, описания промтоваров, грузоперевозки, сельское хозяйство, животноводство;
- ремонт, дизайн интерьеров, потолки, оконные конструкции, двери, кровля, полы, пр. (дома все своими руками);
- бизнес, реклама, маркетинг, объявления, СМИ, раскрутка бренда, продающие статьи для товаров и услуг;
Предоставляю услуги:
- СЕО-продвижение, кампании по наращиванию ТиЦ и PR через miralinks, продвижение ссылками;
- ИНФО-бизнес, статьи для рассылок; директ-маркетинг.
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