Раскрутка группы в ВК

Нужны люди для рассылки приглашений в группу вконтакте. Нужно рассылать от 60 приглашений в день. В предложение указывайте стоимость рассылки 60 предложений или стоимость часа вашей работы. Если уже занимались подобной работой- напишите сколько приглашений ...