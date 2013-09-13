Ведение группы Вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт17 заявок181 просмотр
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Есть группа вконтакте с 50 человеками. Ее надо вести, что бы там было много лояльных людей к нашим регулярным и большим мероприятиям.

10 лет назад
Frein
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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