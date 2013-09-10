Раскрутка группы вконтакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок215 просмотров
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Имеется группа Вконтакте, тематика "нижнее белье". Необходимо продвижение по конкретному городу. Интересуют условия работы и сроки. В заявке указывайте цену. Подробности в личке.

10 лет назад
panovaalina
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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