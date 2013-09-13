Разместиться в паблике в контакте

Необходим постер, который бы размещал ссылки на сайты ( базу сайтов предоставлю). Оплата стабильная, работы много. Обращаться в ICQ или в лс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день уважаемые соискатели!
Есть такая задача, состоит из нескольких пунктов
1. Есть ЛП по продаже кукол Монстер Хай ( куклы отличного качества, выпускает Мател - та что барби делает)
monstroshop.ru - нужно найти 10-20 пабликов с подходящими интересами у ЦА (куклы, игрушки, подарки и тд) желательно от 1млн участников. Запросить у админов реальную статистику (не в картинках а реальных ссылках)
2. Выбрать там где больше 20% пользователей из москвы и жещины 20-40 или девочки 7-12 лет возможно подскажете еще какиенибудь важные параметры буду только рад
3 Запросить цены для размещения и договориться о размещении предварительно согласовав со мной о цене
4 Написать продающий текст и разместиться
Если я упустик какиенибудь ньюансы готов к обсуждению, спасибо.
Просьба написать цену по каждому пункту и общую цену за весь заказ.
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