Разместиться в паблике в контакте

Добрый день уважаемые соискатели!

Есть такая задача, состоит из нескольких пунктов

1. Есть ЛП по продаже кукол Монстер Хай ( куклы отличного качества, выпускает Мател - та что барби делает)

monstroshop.ru - нужно найти 10-20 пабликов с подходящими интересами у ЦА (куклы, игрушки, подарки и тд) желательно от 1млн участников. Запросить у админов реальную статистику (не в картинках а реальных ссылках)

2. Выбрать там где больше 20% пользователей из москвы и жещины 20-40 или девочки 7-12 лет возможно подскажете еще какиенибудь важные параметры буду только рад

3 Запросить цены для размещения и договориться о размещении предварительно согласовав со мной о цене

4 Написать продающий текст и разместиться

Если я упустик какиенибудь ньюансы готов к обсуждению, спасибо.

Просьба написать цену по каждому пункту и общую цену за весь заказ.