Настроить e-mail рассылку.

Нужен ответ на этот вопрос.

Постараюсь описать суть дела максимально просто. Надеюсь получится

у меня есть 3 сайта

1. сайт 1

2 сайт 2

3. сайт 3 - сайт который только собирает почты. и делает клиентов более лояльными. с этой рассылки. идут ссылки с предложением регистрации. как на сайтах сайт 1 так и на сайтах сайт 2. суть в том. что на сайтах сайт 2, сайт 1 и сайт 3 настроена серия писем. и письма получаются повторяются на всех трех сайтах.

то есть человек зарегился на сайт 3 получает серию писем.

потом он зарегистрировался на сайт 1 и с этого домена он получает такие же письма которые уже получил с сайт 3

за счет чего можно сделать чтобы одно и тоже письмо человек не получал?

вариант. для каждого домена делать разные серии писем не устраивает. так как это много очень контента надо

для рассылок использую майлчимп.