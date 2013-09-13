Настроить e-mail рассылку.

Необходим постер, который бы размещал ссылки на сайты ( базу сайтов предоставлю). Оплата стабильная, работы много. Обращаться в ICQ или в лс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен ответ на этот вопрос.
Постараюсь описать суть дела максимально просто. Надеюсь получится
у меня есть 3 сайта
1. сайт 1
2 сайт 2
3. сайт 3 - сайт который только собирает почты. и делает клиентов более лояльными. с этой рассылки. идут ссылки с предложением регистрации. как на сайтах сайт 1 так и на сайтах сайт 2. суть в том. что на сайтах сайт 2, сайт 1 и сайт 3 настроена серия писем. и письма получаются повторяются на всех трех сайтах.
то есть человек зарегился на сайт 3 получает серию писем.
потом он зарегистрировался на сайт 1 и с этого домена он получает такие же письма которые уже получил с сайт 3
за счет чего можно сделать чтобы одно и тоже письмо человек не получал?
вариант. для каждого домена делать разные серии писем не устраивает. так как это много очень контента надо
для рассылок использую майлчимп.
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