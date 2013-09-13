Настроить e-mail рассылку.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка170 просмотров
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Нужен ответ на этот вопрос.

Постараюсь описать суть дела максимально просто. Надеюсь получится

у меня есть 3 сайта

1. сайт 1

2 сайт 2

3. сайт 3 - сайт который только собирает почты. и делает клиентов более лояльными. с этой рассылки. идут ссылки с предложением регистрации. как на сайтах сайт 1 так и на сайтах сайт 2. суть в том. что на сайтах сайт 2, сайт 1 и сайт 3 настроена серия писем. и письма получаются повторяются на всех трех сайтах.

то есть человек зарегился на сайт 3 получает серию писем.

потом он зарегистрировался на сайт 1 и с этого домена он получает такие же письма которые уже получил с сайт 3

за счет чего можно сделать чтобы одно и тоже письмо человек не получал?

вариант. для каждого домена делать разные серии писем не устраивает. так как это много очень контента надо

для рассылок использую майлчимп.

10 лет назад
rezak
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-4)