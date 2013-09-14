Необходим постер, который бы размещал ссылки на сайты ( базу сайтов предоставлю). Оплата стабильная, работы много. Обращаться в ICQ или в лс.
Менеджер по раскрутке и ведению групп в VK и FB
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В команду на постоянную работу требуется специалист по ведению сообществ в социальных сетях. Из личных качеств важны ответственность, исполнительность, умение и желание развиваться, усердие, стремление к победе, нацеленность на конечный результат.
ТРЕБОВАНИЯ:
Опыт ведения рекламных компаний на facebook и вконтакте (как таргетированная реклама так и органическая)
Опыт продвижения в социальных сетях от 1 года
Опыт ведения 2 и более проектов одновременно
Навыки комьюнити менеджера
Навыки контент-менеджера
Навыки райтера
Совместительство – невозможно!
ОБЯЗАННОСТИ:
Умение подбирать и анализировать контент
Перепаковка контента
Создание медиа плана
Направлять обсуждения в нужное русло
Нейтрализовывать негативных пользователей в сообществах
Повышать активность пользователей в сообществах
Повышать возвраты в сообщества
Организовывать и проводить онлайн-эвенты
Настраивать службу поддержки через социальные сети
Постинг
Писать тексты в формате каждой из социальных сетей
Управление рекламой для каждой из социальных сетей
Составление презентаций и отчетных документов
Знание автомобильной тематики – приоритет, при конкурсе
Опыт управления страниц авто брендов – приоритет, при конкурсе
УСЛОВИЯ:
Полный рабочий день – не менее 8 часов в день, 5 дней в неделю. Суббота-воскресенье выходной.
Оклад: в течение тестового периода (2 мес.) — 15 000 руб./месяц.
Ждем Ваших резюме!
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