Менеджер по раскрутке и ведению групп в VK и FB

В команду на постоянную работу требуется специалист по ведению сообществ в социальных сетях. Из личных качеств важны ответственность, исполнительность, умение и желание развиваться, усердие, стремление к победе, нацеленность на конечный результат.

ТРЕБОВАНИЯ:

Опыт ведения рекламных компаний на facebook и вконтакте (как таргетированная реклама так и органическая)

Опыт продвижения в социальных сетях от 1 года

Опыт ведения 2 и более проектов одновременно

Навыки комьюнити менеджера

Навыки контент-менеджера

Навыки райтера

Совместительство – невозможно!

ОБЯЗАННОСТИ:

Умение подбирать и анализировать контент

Перепаковка контента

Создание медиа плана

Направлять обсуждения в нужное русло

Нейтрализовывать негативных пользователей в сообществах

Повышать активность пользователей в сообществах

Повышать возвраты в сообщества

Организовывать и проводить онлайн-эвенты

Настраивать службу поддержки через социальные сети

Постинг

Писать тексты в формате каждой из социальных сетей

Управление рекламой для каждой из социальных сетей

Составление презентаций и отчетных документов

Знание автомобильной тематики – приоритет, при конкурсе

Опыт управления страниц авто брендов – приоритет, при конкурсе

УСЛОВИЯ:

Полный рабочий день – не менее 8 часов в день, 5 дней в неделю. Суббота-воскресенье выходной.

Оклад: в течение тестового периода (2 мес.) — 15 000 руб./месяц.

Ждем Ваших резюме!