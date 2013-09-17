Менеджер по Digital стратегии и коммуникации

В целях продвижения нового сайта необходимо провести его презентацию (прогон - не знаю, как правильно/грамотно). Соц. сети: твиттер, Вконтакте, фейсбук. Аккаунтов нет. Предпочтение отдается исполнителям с четкой и понятной схемой действий и их ценой (а-ля ...
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В связи с расширением, в компанию сферы цветочный e-commerce, лидеру в своём сегменте, требуется специалист по социальным сетям.
В круг задач будет входить:
- регистрация аккаунтов
- ведение аккаунтов
- реагирование в сети на отзывы
- выполнение стратегии SMM
- разработка новых видов коммуникации с применением Digital
- Twitter, Facebook, Vkontakte, G+ и др
- репутационный маркетинг
Полная занятость. Пожалуйста, присылайте Ваши заявки с указанием круга компетентности и проектов, в которых принимали участие, а также желаемый оклад. Работа в основном удаленно
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