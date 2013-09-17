Менеджер по Digital стратегии и коммуникации

В связи с расширением, в компанию сферы цветочный e-commerce, лидеру в своём сегменте, требуется специалист по социальным сетям.

В круг задач будет входить:

- регистрация аккаунтов

- ведение аккаунтов

- реагирование в сети на отзывы

- выполнение стратегии SMM

- разработка новых видов коммуникации с применением Digital

- Twitter, Facebook, Vkontakte, G+ и др

- репутационный маркетинг

Полная занятость. Пожалуйста, присылайте Ваши заявки с указанием круга компетентности и проектов, в которых принимали участие, а также желаемый оклад. Работа в основном удаленно