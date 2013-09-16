Продвижение интернет магазина в VK

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок182 просмотра
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Нужен специалист, который продвинет сайт в соц. сети Vkontakte. Интерсует не просто рост людей в группе и пр. - нужны продажи.

10 лет назад
advoob
Андрей 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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