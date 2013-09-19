Рекламные ролики детских тренировок

Спортивный центр на батуте снял два рекламных ролика детских тренировок.1 -группа от 3 до 6 лет 2- группа от 6 до 12 лет.

Их нужно активно пиарить. Нужны просмотры на ютубе(Россия),

1 http://www.youtube.com/watch?v=WuXRaZtni6s&feature=youtu.be - 7 500 просмотров

2 http://www.youtube.com/watch?v=iT1uWU03CvM&feature=youtu.be - 7 500 просмотров

Хотелось бы найти человека, который выполнить данную работу легальными способами, а не накруткой счетчиков.

Если понравится выполненная работа и цена, то будем и дальше сотрудничать.