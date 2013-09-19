Рекламные ролики детских тренировок

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен3 заявки152 просмотра
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Спортивный центр на батуте снял два рекламных ролика детских тренировок.1 -группа от 3 до 6 лет 2- группа от 6 до 12 лет.

Их нужно активно пиарить. Нужны просмотры на ютубе(Россия),

1 http://www.youtube.com/watch?v=WuXRaZtni6s&feature=youtu.be - 7 500 просмотров

2 http://www.youtube.com/watch?v=iT1uWU03CvM&feature=youtu.be - 7 500 просмотров

Хотелось бы найти человека, который выполнить данную работу легальными способами, а не накруткой счетчиков.

Если понравится выполненная работа и цена, то будем и дальше сотрудничать.

10 лет назад
sham83
Шамиль 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Sanya555
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад
$500
7 дней
Александр , показал себя только с положительных сторон. Работа завершена четко, быстро(быстрее обговоренных сроков). Всегда есть возможность связаться с ним и задать интересующие вопросы. Сотрудничество очень понравилось.Рекомендую.
Отличный заказчик!Четко поставленная задача, человек знает чего хочет, мгновенная оплата и просто приятный человек!Было приятно работать.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество .Всем рекомендую!
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