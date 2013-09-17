SMM-специалист

$500
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт9 заявок188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разыскиваем крутого SMM-щика!

Обязанности: ведение групп в соцсетях Вконтакте, Однокласники, Facebook, Twitter, Мой мир, LiveJournal.

Тематика: спортивная

Объем работ: не менее 25 постов в месяц (в сети LiveJournal – не менее 12), не менее 20 добавляемых/обновляемых мультимедийных материалов (фото, видео, аудио) в месяц (в сети LiveJournal – не менее 12) по каждой соцсети. Поиск текстовой и графической информации – в основном самостоятельно, периодически будут фотографии и ролики с мероприятий.

Срок сдачи отчетности по проекту: еженедельно, по пятницам, 17:00, по электронной почте контактному лицу.

Оплата: ежемесячно, 15 000 зарплата, 5000 на продвижение.

10 лет назад
kremlin_wall
Станислав 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Продвижение группы

    Необходимо продвинуть группу в контакте. Использовать только белый методы. Никаких скриптов, программ и пр. Пишите свои цены, сроки и условия и .пр.

    Социальные сети (SMM и SMO)17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Менеджер по Digital стратегии и коммуникации

    В связи с расширением, в компанию сферы цветочный e-commerce, лидеру в своём сегменте, требуется специалист по социальным сетям. В круг задач будет входить: - регистрация аккаунтов - ведение аккаунтов - реагирование в сети на отзывы - выполнение стратегии SMM - ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет-маркетолог / Директ-респонз копирайтер

    $1000

    В амбициозный стартап по продаже автомобилей в кредит требуется интернет-маркетолог-копирайтер. Цель – продавать через тексты и графику. Задачи: - Креатив и копирайтинг продающих материалов - Новости на сайт и в рассылки - Аналитика, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Прогон нового сайта по соц. сетям

    В целях продвижения нового сайта необходимо провести его презентацию (прогон - не знаю, как правильно/грамотно). Соц. сети: твиттер, Вконтакте, фейсбук. Аккаунтов нет. Предпочтение отдается исполнителям с четкой и понятной схемой действий и их ценой (а-ля ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Постер

    $500

    Требуется человек для поддержания активности на форуме. Задача: постинг вопросов, отзывов. Работа постоянная, оплата достойная, тематика БАДЫ. Оставляйте ваши Skype.

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо наполнить группу.

    Порядок выполнения: 1. Заходите в группу http://vk.com/bro.blog и вступаете в нее 2. Оставляете осмысленный комментарий и репост к любой записи. 3. Жмете “Пригласить друзей” и приглашаете в группу 40 человек 4. Нажимаете "Рассказать друзьям" ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рекламные ролики детских тренировок

    Спортивный центр на батуте снял два рекламных ролика детских тренировок.1 -группа от 3 до 6 лет 2- группа от 6 до 12 лет. Их нужно активно пиарить. Нужны просмотры на ютубе(Россия), 1 http://www.youtube.com/watch?v=WuXRaZtni6s&amp;feature=youtu.be ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад