SMM-специалист

Разыскиваем крутого SMM-щика!

Обязанности: ведение групп в соцсетях Вконтакте, Однокласники, Facebook, Twitter, Мой мир, LiveJournal.

Тематика: спортивная

Объем работ: не менее 25 постов в месяц (в сети LiveJournal – не менее 12), не менее 20 добавляемых/обновляемых мультимедийных материалов (фото, видео, аудио) в месяц (в сети LiveJournal – не менее 12) по каждой соцсети. Поиск текстовой и графической информации – в основном самостоятельно, периодически будут фотографии и ролики с мероприятий.

Срок сдачи отчетности по проекту: еженедельно, по пятницам, 17:00, по электронной почте контактному лицу.

Оплата: ежемесячно, 15 000 зарплата, 5000 на продвижение.