Продвижение группы

Спортивный центр на батуте снял два рекламных ролика детских тренировок.1 -группа от 3 до 6 лет 2- группа от 6 до 12 лет. Их нужно активно пиарить. Нужны просмотры на ютубе(Россия), 1 http://www.youtube.com/watch?v=WuXRaZtni6s&feature=youtu.be ...