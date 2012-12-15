ionilin

Оксана Гончарова ionilin

 
48 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Оформление группы ВК

    Здравствуйте! Нужно оформить уже существующую группу туристической тематики вконтакте. Задание включает в себя создание меню, аватарки (логотип и фирменный стиль есть), навигации, создание дополнительных страниц меню и оформление их, создание фирменного стиля для постинга. Подробности в прикрепленном ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение группы ВК

    $1000

    Привлечение целевой аудитории, администрирование группы, добавление основных информационных постов публикуем и развлекательные/познавательные посты в кол-ве 15–20/неделя, поздравления с праздниками, выкладываем на стену самые интересные появляющиеся новинки (видео, фото, обсуждения), создаем опросы, что бы разнообразить внимание ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Администратор соцсетей

    Нам требуется классный специалист – модератор, который будет представлять Компанию НАШ ТУР в он-лайн пространстве. Если у Вас есть профессиональный опыт в общении с интернет-аудиторией, понимание основных принципов распространения информации в интернет-сообществах и на форумах, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Раскрутить группу в контакте

    Нужно раскрутить туристическую группу в контакте. Группе около 5 -ти лет, численность - около 14 000. Продвижением не занимались последние годы - большинство участников не активны. Ждем от вас предложений по продвижению с указанием ...

    Социальные сети (SMM и SMO)17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание турпортала под ключ.

    Создание туристического портала под ключ, аналога good.ru и 1001tur.ru (сайты указаны для понимания объема и необходимого экспириенса) От вас — портфолио, сроки, ориентировочная цена (окончательную устанавливаем после утверждения ТЗ) и надежность. От меня — своевременная поэтапная ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип и фирменный стиль туркомпании

    $250

    Здравствуйте. Требуется создать фирменный стиль для туристической компании. ФС должен выглядеть стильным, благородным и позитивным. В итоге нужны - логотип (возможна качественная проработка прежнего логотипа компании или создание нового); - визитка; - фавикон; - фирменный бланк; - дисконтная карта. Ждем Ваши варианты.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Проблема безопасности сайта

    В последние месяцы регулярно возникают пробои в безопасности сайтов. Несколько раз сайты "чистили", но проблемы возобновляются. По ФТП не заходим, пароли менялись. По сути, требуется выполнение трех задач: оперативное устранение вирусных скриптов (в первую очередь, с ведущего ...

    Joomla
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужны два небольших текста на английском языке.

    $50

    На темы: Write a mistery story about a stolen diamond. Write a science-fiction story about meeting an alien. Длина каждого текста 1000 – 2000 знаков. Тексты нужны до завтрашнего вечера (16.12.12), Обращаю внимание на то, что задачу усложнять не ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайтеры/рерайтеры на постоянную работу

    Здравствуйте! Ищем копирайтеров / рерайтеров для написания сео-статей туристической тематики "для людей" и поисковиков. Объемы большие и постоянные. Стоимость — 30 руб. за 1000 знаков б.п. Рассчитываем на постоянное сотрудничество с грамотными и ответственными исполнителями. Оплата ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание 3d-логотипа

    $50

    Требуется создать 3D логотип туристической компании. Название компании ТурЛего . Слоган "Создай свою поездку сам!" Нужен действительно четкий, качественный и "крутой" логотип. При удачнейшем варианте - дальнейшее сотрудничество по созданию брендбука, баннеров и тд Удачи вам, креатива, ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Реновация сайта на ModX.

    Для реновации сайта требуется специалист по modx. Задачи для реализации: - создание блока "Новости компании" с возможностью подписки - интеграция Google maps - возможный перенос сайта на другой хостинг(после консультации с исполнителем) - модуль? для фотогаллереи. - редактировать информацию в ...

    MODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Раскрутка туристического сайта

    Требуется раскрутка сайта nashtour.ru Опыт в раскрутке именно туристической тематики крайне желателен. . Рассмотрю все предложения. Бюджет и тактику определю по результатам тендера и консультаций с исполнителем. Внимательно отнесусь к ссылкам на сайты раскрученные исполнителем. ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • 14 простых анимированных картинок

    Требуется СРОЧНО создать анимированные картинки для объявлений, тематика туризм. Исходные фото можем предоставить. Требования к картинке: ширина - 100 пикселей, высота - 100 пикселей (анимация в формате gif, статика в формате gif или jpeg), ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт и написание текстов для турсайта

    Интересуют грамотные, хорошо индексирущиеся и зажигательные уникальные тексты. Примеры есть. Начинаем с тем: Где отдыхать на весенние каникулы. Где отдохнуть летом. В ближайшее время нужно будет создать серию рерайта по более чем сотне отелей разных ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание турпортала под ключ

    Создание туристического портала под ключ, аналога www.monvoyage.ru, www.good.ru От вас - портфолио, сроки, цена и надежность. От меня - своевременная поэтапная оплата, четкое тз.

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поиск фотографий для галереи сайта по ремонту.

    Нужно собрать фотографии для галереи сайта по ремонту. Ремонт квартир, офисов, загородных домов. Фотографии с ремонтом квартир, офисов, коттеджей, возможно "до - во время - после ремонта", но обязательно и с готовым ремонтом. Возможны разные ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модернизация шаблона Joomla. Приватно для afdivi

    $100

    Дмитрий, нужны услуги по установке и начальной настройке сайта на Joomla: изменение шаблона, добавление блоков под видео (не нарушающих общий дизайн сайта), начальное техническое сопровождение (чтобы сайт и контент легко мог редактировать человек, "далекий от ...

    Дизайн сайтаJoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
weisser
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Копирайтеры/рерайтеры на постоянную работу
Хороший заказчик.
Толковый автор. Тексты грамотные и без лишней "воды". Спасибо. Рекомендую.
Ответный отзыв
lstep
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Проблема безопасности сайта
Рекомендую Оксану как заказчика! Оплата в срок. Сотрудничаем теперь на постоянной основе. Спасибо!
Замечательный специалист! Честный, открытый, оперативный, выполняющий работу не для "галочки", а увлеченно.
Ответный отзыв
viola_sky
Нина 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Копирайтеры/рерайтеры на постоянную работу
Приятный заказчик, рекомендую.
Хороший адекватный исполнитель. Сотрудничество не состоялось потому что оказались различными интуитивно-идейные предпочтения.
Ответный отзыв
TheEvroman
Сергей 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
0 баллов
10 лет назад
Продвижение группы ВК
Коллеги фрилансеры, НЕ рекомендую этого тяжелого заказчика никому. Обращаясь к специалистам по комплексной многогранной работе считает себя опытнее их. Постоянно оспаривает действия и стремится доказать свою выдуманную правду, когда на лицо получает факты о выполненной работе, оставляет незаслуженные отзывы пытаясь испортить ситуацию.
Исполнителем обязательства по первому этапу выполнения работ были выполнены ненадлежащим образом, что повлекло досрочное расторжение договора Заказчиком в одностороннем порядке, поскольку возник риск невыполнения обязательств по договору в целом.
Ответный отзыв
Dmitrynew
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Логотип и фирменный стиль туркомпании
Спасибо за интересный конкурс. С Оксаной приятно общаться, к тому же она проявила себя как очень порядочный заказчик, не смотря на вынужденную паузу в работе с проектом. Рекомендую к сотрудничеству!
Замечательный человек и отличный профессионал! Все на высшем уровне - мастерство и точность. К тому же с ним просто приятно общаться. Благодарю Вас, Дмитрий!
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