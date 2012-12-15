Здравствуйте! Нужно оформить уже существующую группу туристической тематики вконтакте. Задание включает в себя создание меню, аватарки (логотип и фирменный стиль есть), навигации, создание дополнительных страниц меню и оформление их, создание фирменного стиля для постинга. Подробности в прикрепленном ...
Оксана Гончарова ionilinionilin
- Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
Тематика - туризм, город Москва Пишите свои цены за 1000 вступивших живой целевой аудитории и сроки, пожалуйста. Оплата - СБР!Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Привлечение целевой аудитории, администрирование группы, добавление основных информационных постов публикуем и развлекательные/познавательные посты в кол-ве 15–20/неделя, поздравления с праздниками, выкладываем на стену самые интересные появляющиеся новинки (видео, фото, обсуждения), создаем опросы, что бы разнообразить внимание ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Нам требуется классный специалист – модератор, который будет представлять Компанию НАШ ТУР в он-лайн пространстве. Если у Вас есть профессиональный опыт в общении с интернет-аудиторией, понимание основных принципов распространения информации в интернет-сообществах и на форумах, ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно раскрутить туристическую группу в контакте. Группе около 5 -ти лет, численность - около 14 000. Продвижением не занимались последние годы - большинство участников не активны. Ждем от вас предложений по продвижению с указанием ...Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт10 лет назад
Создание туристического портала под ключ, аналога good.ru и 1001tur.ru (сайты указаны для понимания объема и необходимого экспириенса) От вас — портфолио, сроки, ориентировочная цена (окончательную устанавливаем после утверждения ТЗ) и надежность. От меня — своевременная поэтапная ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Здравствуйте. Требуется создать фирменный стиль для туристической компании. ФС должен выглядеть стильным, благородным и позитивным. В итоге нужны - логотип (возможна качественная проработка прежнего логотипа компании или создание нового); - визитка; - фавикон; - фирменный бланк; - дисконтная карта. Ждем Ваши варианты.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен10 лет назад
В последние месяцы регулярно возникают пробои в безопасности сайтов. Несколько раз сайты "чистили", но проблемы возобновляются. По ФТП не заходим, пароли менялись. По сути, требуется выполнение трех задач: оперативное устранение вирусных скриптов (в первую очередь, с ведущего ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
На темы: Write a mistery story about a stolen diamond. Write a science-fiction story about meeting an alien. Длина каждого текста 1000 – 2000 знаков. Тексты нужны до завтрашнего вечера (16.12.12), Обращаю внимание на то, что задачу усложнять не ...Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Ищем копирайтеров / рерайтеров для написания сео-статей туристической тематики "для людей" и поисковиков. Объемы большие и постоянные. Стоимость — 30 руб. за 1000 знаков б.п. Рассчитываем на постоянное сотрудничество с грамотными и ответственными исполнителями. Оплата ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется создать 3D логотип туристической компании. Название компании ТурЛего . Слоган "Создай свою поездку сам!" Нужен действительно четкий, качественный и "крутой" логотип. При удачнейшем варианте - дальнейшее сотрудничество по созданию брендбука, баннеров и тд Удачи вам, креатива, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Для реновации сайта требуется специалист по modx. Задачи для реализации: - создание блока "Новости компании" с возможностью подписки - интеграция Google maps - возможный перенос сайта на другой хостинг(после консультации с исполнителем) - модуль? для фотогаллереи. - редактировать информацию в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется раскрутка сайта nashtour.ru Опыт в раскрутке именно туристической тематики крайне желателен. . Рассмотрю все предложения. Бюджет и тактику определю по результатам тендера и консультаций с исполнителем. Внимательно отнесусь к ссылкам на сайты раскрученные исполнителем. ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно натянуть шаблон на Джумлу. Шаблон http://www.bambootheme.com/showcase/nov11/ Ваша цена и срок?Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется СРОЧНО создать анимированные картинки для объявлений, тематика туризм. Исходные фото можем предоставить. Требования к картинке: ширина - 100 пикселей, высота - 100 пикселей (анимация в формате gif, статика в формате gif или jpeg), ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Интересуют грамотные, хорошо индексирущиеся и зажигательные уникальные тексты. Примеры есть. Начинаем с тем: Где отдыхать на весенние каникулы. Где отдохнуть летом. В ближайшее время нужно будет создать серию рерайта по более чем сотне отелей разных ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Создание туристического портала под ключ, аналога www.monvoyage.ru, www.good.ru От вас - портфолио, сроки, цена и надежность. От меня - своевременная поэтапная оплата, четкое тз.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно собрать фотографии для галереи сайта по ремонту. Ремонт квартир, офисов, загородных домов. Фотографии с ремонтом квартир, офисов, коттеджей, возможно "до - во время - после ремонта", но обязательно и с готовым ремонтом. Возможны разные ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо установить и настроить шаблон Джумла http://demo.icetheme.com/it_factory/ - с поддержкой русского языка. Жду предложений с ценами.Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Дмитрий, нужны услуги по установке и начальной настройке сайта на Joomla: изменение шаблона, добавление блоков под видео (не нарушающих общий дизайн сайта), начальное техническое сопровождение (чтобы сайт и контент легко мог редактировать человек, "далекий от ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад