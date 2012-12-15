Интересуют грамотные, хорошо индексирущиеся и зажигательные уникальные тексты. Примеры есть. Начинаем с тем: Где отдыхать на весенние каникулы. Где отдохнуть летом. В ближайшее время нужно будет создать серию рерайта по более чем сотне отелей разных ...