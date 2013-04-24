Проблема безопасности сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен4 заявки146 просмотров

В последние месяцы регулярно возникают пробои в безопасности сайтов.

Несколько раз сайты "чистили", но проблемы возобновляются.

По ФТП не заходим, пароли менялись.

По сути, требуется выполнение трех задач: оперативное устранение вирусных скриптов (в первую очередь, с ведущего сайта), анализ происходящего (определить точные причины атак, и откуда они идут), и гарантированное решение безопасности на будущее.

Сайты на Джумле и МОДХ.

Жду заявок со сроками и ориентацией по стоимости выполнения проекта.

Спасибо!

Joomla
12 лет назад
ionilin
Оксана 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

lstep
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$40
2 дня
Замечательный специалист! Честный, открытый, оперативный, выполняющий работу не для "галочки", а увлеченно.
Рекомендую Оксану как заказчика! Оплата в срок. Сотрудничаем теперь на постоянной основе. Спасибо!

Заявки фрилансеров

lstep
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад