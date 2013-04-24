Проблема безопасности сайта

В последние месяцы регулярно возникают пробои в безопасности сайтов.

Несколько раз сайты "чистили", но проблемы возобновляются.

По ФТП не заходим, пароли менялись.

По сути, требуется выполнение трех задач: оперативное устранение вирусных скриптов (в первую очередь, с ведущего сайта), анализ происходящего (определить точные причины атак, и откуда они идут), и гарантированное решение безопасности на будущее.

Сайты на Джумле и МОДХ.

Жду заявок со сроками и ориентацией по стоимости выполнения проекта.

Спасибо!