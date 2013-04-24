Пациент: http://tim12volt.ru/ Развернули сайт на хостинге sweb.ru Публичная часть вываливается в 500 ошибку. Панель администратора стартует отлично. Проверка конфигурации показала следующие ошибки: 2013-Apr-21 18:21:39 Размер стека и pcre.recursion_limit ...
Проблема безопасности сайта
В последние месяцы регулярно возникают пробои в безопасности сайтов.
Несколько раз сайты "чистили", но проблемы возобновляются.
По ФТП не заходим, пароли менялись.
По сути, требуется выполнение трех задач: оперативное устранение вирусных скриптов (в первую очередь, с ведущего сайта), анализ происходящего (определить точные причины атак, и откуда они идут), и гарантированное решение безопасности на будущее.
Сайты на Джумле и МОДХ.
Жду заявок со сроками и ориентацией по стоимости выполнения проекта.
Спасибо!
Выбранный исполнитель
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