Изменить конфигурацию и запустить Битрикс

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Пациент: http://tim12volt.ru/

Развернули сайт на хостинге sweb.ru

Публичная часть вываливается в 500 ошибку.

Панель администратора стартует отлично.

Проверка конфигурации показала следующие ошибки:

2013-Apr-21 18:21:39 Размер стека и pcre.recursion_limit (check_pcre_recursion): Fail

2013-Apr-21 18:21:39 Вызов method_exists на строке (check_method_exists): Fail

В таблице b_search_content поле BODY "text NULL DEFAULT NULL " не соответствует описанию на диске "longtext NULL DEFAULT NULL "

Структура базы данных имеет ошибки (нет таблиц: 0, нет полей: 0, поля отличаются: 1, нет индексов: 0). Всего 1, автоматически могут быть исправлены: 0.

На хостинге стоит Apache 2.2 и PHP 5.3

ApachePHP
12 лет назад
karama
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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