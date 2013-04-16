Требуется написать hook для svn который будет забирать изменения из репозитория с последней ревизией и делать диплой на живой сайт. При этом интересует, чтобы применялись только изменения. svn update на живой сайт ...
Настроить Watermark на nginx+apache
Здравствуйте!
После установки nginx перестал работать Watermark.
Нужно настроить или скрипт, или сервер для корректного наложения водяных знаков на картинки.
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