Настроить Watermark на nginx+apache

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Закрыт5 заявок125 просмотров

Здравствуйте!

После установки nginx перестал работать Watermark.

Нужно настроить или скрипт, или сервер для корректного наложения водяных знаков на картинки.

ApacheNginx
12 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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