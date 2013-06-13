Небольшая консультация по редактированию dns-зоны

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки129 просмотров

Есть домен, у которого сайт на одном сервере, а почта на другом.

Нужна небольшая консультация по переносу dns-записей.

12 лет назад
kysja
46 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена
приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад