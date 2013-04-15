Нужен специалист, разбирающийся в ддос защите

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки144 просмотра

Нужен специалист, который разбирается в ддос защите и серверном оборудовании.

12 лет назад
skyfirer
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров