Анти хакер для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок164 просмотра

Ищется вакансия для отражения атаки хакера, и обезопасить ресурс в дальнейшем.

DLE
12 лет назад
vvaann
Алекс 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров