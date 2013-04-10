На выделенном сервере постоянно заканчивается оперативка (16GB) Спасает перезагрузка Mysql и Apache. Необходимо это проблему искоренить. На сервере стоит городской портал на Drupal 6 и с десяток мелких сайтиков.
Анти хакер для DLE
Ищется вакансия для отражения атаки хакера, и обезопасить ресурс в дальнейшем.
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