На выделенном сервере постоянно заканчивается оперативка (16GB) Спасает перезагрузка Mysql и Apache. Необходимо это проблему искоренить. На сервере стоит городской портал на Drupal 6 и с десяток мелких сайтиков.
Администратор сайта
На постоянную работу требуется Администратор сайта
Работа будет состоять из двух направлений:
- поддержка, изменение и дополнение существующего магазина (CMS Simpla)
- верстка и изменение новых одностраничников
Начинаем работать с 13-14 апреля, если вы откликаетесь, будьте готовы приступить к работе сразу и быть на связи.
Напишите почему я должен взять вас.
З/п 10 000 р/мес.
Приблизительно виды работ которые нужно будет выполнять:
администрирование и поддержка работоспособности сайта
наполнение сайта контентом (каталог продукции, новости, акции, размещение баннеров, статей)
осуществление взаимодействия с фрилансерами (разработчики, продвижение, дизайнеры) при необходимости.
подключать новые плагины для развития функционала сайта, прямое (ручное) редактирование программного кода HTML, CSS, PHP
отчетность по посещаемости, проценту конверсии, аналитике поведения посетителя на сайте, отчеты об изменениях, внесенных в структуру сайта.
выполнение задач по внутренней оптимизации сайта (добавление контента, внутренняя перелинковка, работа с контентом, правки в рамках системы управления сайтом)
регистрация сайта в поисковых системах и тематических каталогах, контроль правильного размещения баннеров и ссылок
аналитика яндекс-вебмастера, отслеживание и исправление ошибок.
базовое редактирование картинок/фотографий товаров; подогнать размер, вставить подпись, водяной знак и т.п.
Добавлять, убирать кнопки, пункты меню, баннеры на страницах, сайдбаре, в шапке или подвале, сохраняя графичеческую стилистику сайта (соответствие шрифтов, местоположения
создавать (изменять имеющиеся) страницы соблюдая стилевое единство сайта
Добавить теги альт ко всем рисункам и автоматическое добавление их ко всем последующим
наполнение сайта внутренними ссылками между разделами для удобства пользования
Знание основ верстки сайтов/ Верстка новых проектов
Решение различных задач по изменению структуры и функционала сайтов
Доработка имеющихся компонентов и модулей
Заявки фрилансеров
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