Уменьшить скорость выполнения запросов - Win VPS

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Закрыт2 заявки176 просмотров

Есть сайт, размещен на Win VPS (http://infobox.ru/vps/windows/plans/ тариф 1024).

Сайт использует связку windows-сервер c iis+php+mysql+сайт делает запросы на удаленный mssql сервер.

Требуется администратор сервера, который сможет уменьшить скорость выполенения mssql и mysql запросов до приблезительных значений ~ 0,5-1 сек.

Поясню: дело не в сложности запросов, даже самые простые запросы выполняются по несколько секунд.

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skype: ter10n

MySQLPHP
12 лет назад
stormy_waters
Андрей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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