Убрать небольшой косяк русификации, выкинуть ненужные графы, установить дополнительные модули.Подробно здесь: http://medservis.jimdo.com/
Уменьшить скорость выполнения запросов - Win VPS
Есть сайт, размещен на Win VPS (http://infobox.ru/vps/windows/plans/ тариф 1024).
Сайт использует связку windows-сервер c iis+php+mysql+сайт делает запросы на удаленный mssql сервер.
Требуется администратор сервера, который сможет уменьшить скорость выполенения mssql и mysql запросов до приблезительных значений ~ 0,5-1 сек.
Поясню: дело не в сложности запросов, даже самые простые запросы выполняются по несколько секунд.
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skype: ter10n
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