Здравствуйте.

Нужно настроить VDS у http://ru.hetzner.com

OS: Debian 6.0 мин/LAMP

Панель управления: Webmin

Нужно настроить всё так, чтобы я мог просто добавлять новые домены и заливать сайты (как на хостинге). Т. е. поднять DNS и т. д..