Оптимизировать сайт (сервер)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт10 заявок175 просмотров

Нужно оптимизировать сайт на битриксе чтобы не было чрезмерной нагрузки на сервер.

12 лет назад
Motomarine
Виктор 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров