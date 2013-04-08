ПоставитьWindows через LARA (hetzner.de)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка145 просмотров

Срочно нужно установить систему.

LARA на 2 часа. Пишите только те, кто имеет опыт ставить винду на данном хосте или через лару.

Оплата WMR по факту выполнения работы.

12 лет назад
muhanvu
Михаил 
31 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров