Настроить магазин на ОпенКарте

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка153 просмотра

Убрать небольшой косяк русификации, выкинуть ненужные графы, установить дополнительные модули.Подробно здесь: http://medservis.jimdo.com/

Opencart
12 лет назад
vladimirov70
Сергей 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров