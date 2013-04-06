Установка на сервер Apache, PHP

Здравствуйте!

Ищу опытного админа для разовой работы: удаленной установки на сервер на базе CentOS 5 программного обеспечение для хостинга сайтов: Apache, PHP, MySQL, PhpMyAdmin, FTP...

И надо будет поставить и стандартно настроить для работы ISPmanager Lite и в принципе обычный софт для хостинга веб-сайтов.

В результате должны работать Сервисы: DNS, FTP, HTTP, MySQL, POP3, SMTP. Дальше: Планировщик (cron), firewall, Интерпретатор Perl, webmail, анализатор логов веб-сервера и может я что пропустил из стандартного комплекта для хостинга сайтов. Надо включить следующие Расширения PHP:

bz2.so

cgi-fcgi.so

ctype.so

date.so

filter.so

gd.so

json.so

libxml.so

mbstring.so

mcrypt.so

mysql.so

pcre.so

reflection.so

session.so

simplexml.so

spl.so

standard.so

xml.so

zip.so

zlib.so.

Все это добро должно присутствовать и доступно для настройки через ISPmanager. ТАКЖЕ НУЖНА ОПТИМИЗАЦИЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ВСЕГО, ЧТО УСТАНОВЛЕНО.

Возможны незначительные коррективы/доработки по ходу.

Начинающим админам просьба не тратить свое и мое время.