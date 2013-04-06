Что то не могу подключиться - есть логин путь и рса ключ просит пароль, но пароль вроде как говорят не нужен, в общем помогите скайп kostya8881
Установка на сервер Apache, PHP
Здравствуйте!
Ищу опытного админа для разовой работы: удаленной установки на сервер на базе CentOS 5 программного обеспечение для хостинга сайтов: Apache, PHP, MySQL, PhpMyAdmin, FTP...
И надо будет поставить и стандартно настроить для работы ISPmanager Lite и в принципе обычный софт для хостинга веб-сайтов.
В результате должны работать Сервисы: DNS, FTP, HTTP, MySQL, POP3, SMTP. Дальше: Планировщик (cron), firewall, Интерпретатор Perl, webmail, анализатор логов веб-сервера и может я что пропустил из стандартного комплекта для хостинга сайтов. Надо включить следующие Расширения PHP:
Все это добро должно присутствовать и доступно для настройки через ISPmanager. ТАКЖЕ НУЖНА ОПТИМИЗАЦИЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ВСЕГО, ЧТО УСТАНОВЛЕНО.
Возможны незначительные коррективы/доработки по ходу.
Начинающим админам просьба не тратить свое и мое время.
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