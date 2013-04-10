Исправить ошибки в FreePBX

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При установке FOP2 получились ошибки в FreePBX, и он теперь не видит Asterisk, и не открывается Voicemail & Recordings (ARI). У нас стоит 18 транков, а в FOP панели показывает только 15, хотелось бы увеличить до 25-30

Asterisk
12 лет назад
psk_k
55 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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