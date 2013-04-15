Разобраться, как взламывают сайт на WP, и починить

Каким-то образом взломан сайт http://biocontrol.ru/.

На сайт добавляется папка biocontrol.ru/best/ с тонной статей и рекламой.

При удалении папок wp-admin и wp-includes, и восстановлении их архива, папка best исчезает. Но через некоторое время появляется снова.

Безусловно, просто папки best в корне сайта нет, и явно не в БД, оно где-то в функциях WP, т.к. и пароли на FTP поменял, а не помогает.

Надо разобраться каким образом происходит взлом и устранить уязвимость.