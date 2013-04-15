Разобраться, как взламывают сайт на WP, и починить

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Завершен4 заявки141 просмотр

Каким-то образом взломан сайт http://biocontrol.ru/.

На сайт добавляется папка biocontrol.ru/best/ с тонной статей и рекламой.

При удалении папок wp-admin и wp-includes, и восстановлении их архива, папка best исчезает. Но через некоторое время появляется снова.

Безусловно, просто папки best в корне сайта нет, и явно не в БД, оно где-то в функциях WP, т.к. и пароли на FTP поменял, а не помогает.

Надо разобраться каким образом происходит взлом и устранить уязвимость.

WordPress
12 лет назад
Brim
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
12 лет назад
$50
1 день
Спасибо за помощь в устранении шелла. В процессе, правда, возникли некоторые сложности, но скорее по вине хостера. Да и те в итоге были решены. Рекомендую.
Отличный заказчик! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
12 лет назад