Настройка сервера

Есть 2 сервера. Оба нужно настроить. Производительность, ошибки, php, память и т.д.

Есть также ошибка

504 Gateway Time-out

504 Gateway Time-out

nginx/0.7.67

Т.е. нужно настроить параметр - nginx. Также, желательно знание скриптов - zenCard, codelgniter, shop script. Ну это в идеале. т.к. может понадобится для грамотной настройки сервера.

Рассматриваю только предложения фрилансеров с отзывами. Готов внести предоплату.

В случае, если нет отзывов, персонального аттестата вебмани, то предоплата исключена.

Пишите любые предложения, все буду рассматривать.