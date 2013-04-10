Настройка почты на сервере

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Требуется тонкая настройка почтовых служб на сервере. Требуется настройка сервера под работу скриптов на подобие (погуглите fake mail sender) тоесть требуется настроить так, что бы письма попадали в инбокс, а не кудато еще.

Настройка почты
12 лет назад
tranclater
Генри 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

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