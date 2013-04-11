Мелкая помощь в Plesk Panel

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок150 просмотров

Добрый день.

Сайт доступен по адресу http://salon-sulamita.ru/wordpress/, а нужно чтобы по http://salon-sulamita.ru/

WordPress
12 лет назад
ZADEL
Егор 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
12 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
12 лет назад