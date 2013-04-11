Консультация по настройке VPS/VDS

Консультация по настройке VPS Linux CentOS 6.4 (PyGrub) 32bit / ISPmanager . Нужна консультация по некоторой настройке сервера, вопросы не сложные для знающего человека. Доступа к серверу не будет, консультация будет происходить по ICQ я буду задавать вопросы, ( могу комментировать скриншотами) соответственно от вас получать ответы, как проделать то или иное действие. Оплата примерная сумма за оказание адекватного консультирования 10 USD.