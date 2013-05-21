Установить и настроить ISP Manager, ftp сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен7 заявок200 просмотров

На clodo.ru на Debian поставить ISP Manager, ftp сервер и дать доступ для записи и чтения по паролю. Работа срочная. Жду заявки с ценой и сроком. Выберу первого адекватного исполнителя. Детали по скайпу или Gtalk можно сразу звонить.

Debian
12 лет назад
t1p
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 лет назад
$25
1 день
Сервер поставлен быстро, качественно, даны рекомендации. Постоянно на связи, что очень радует. Будем сотрудничать! Рекомендую.
Отличный заказчик, оплата моментально, приятный в общении, будем сотрудничать=)

Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 лет назад