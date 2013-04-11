Настройка бекапа сервера на Amazon S3

Есть сервер с установленным ISPmanager Lite, на нем уже есть алгоритм бекапа. Нужно его переделать/перенастроить так, чтобы:

- Бекап не использовал много ресурсов

- Все бекапы загружались на Amazon s3(а на самом сервере не хранились)

Как-то так. Называйте свои цены.