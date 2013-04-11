Настройка бекапа сервера на Amazon S3

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок157 просмотров

Есть сервер с установленным ISPmanager Lite, на нем уже есть алгоритм бекапа. Нужно его переделать/перенастроить так, чтобы:

- Бекап не использовал много ресурсов

- Все бекапы загружались на Amazon s3(а на самом сервере не хранились)

Как-то так. Называйте свои цены.

ISPmanager
12 лет назад
Dev3loper
Роман 
33 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров