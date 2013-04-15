Защита сайта Joomla 1.5 от вирусов

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок185 просмотров

На сайте каждую неделю Яндекс обнаруживает вирус, на одной и той же странице, при этом при запросе перепроверки, пишет что вируса нет и пометку с сайта снимает. Были заменены все пароли (база данных, FTP, админка, хостинг) и даже после

этого сегодня снова Яндексом обнаружен вирус. Нужна квалифицируемая помощь профессионала.

Joomla
12 лет назад
catwoman21
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад