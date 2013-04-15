Защита сайта Joomla 1.5 от вирусов

На сайте каждую неделю Яндекс обнаруживает вирус, на одной и той же странице, при этом при запросе перепроверки, пишет что вируса нет и пометку с сайта снимает. Были заменены все пароли (база данных, FTP, админка, хостинг) и даже после

этого сегодня снова Яндексом обнаружен вирус. Нужна квалифицируемая помощь профессионала.